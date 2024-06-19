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Україна і ЄС завершили роботу над проєктом безпекової угоди – Офіс президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна і ЄС завершили роботу над проєктом безпекової угоди – Офіс президента
Майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксуватиме форми допомоги у сфері безпеки та оборони
фото: Офіс президента

Безпекову угоду буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку ЄС схвалив разом із країнами G7

Переговірні команди України та ЄС узгодили текст безпекової угоди, її буде підписано найближчим часом. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що за дорученням глави держави та очільника Офісу президента заступник керівника Офісу Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

«Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом», – поінформували в Офісі президента.

Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року, додали в Офісі.

Нагадаємо, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

Також Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею. Зеленський та Туск доручив командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

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Теги: Офіс президента Європейський союз

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