Візит Трампа: як Британія витратила мільйони на шоу для одного президента – аналіз Sky News

Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії став грандіозною церемонією, яка нагадувала шоу, в центрі якого був лише один герой. Величезні стіни Віндзорського замку стали символом відокремленості, а за його межами світ продовжував своє життя. Sky News аналізує, чи були такі витрати і зусилля виправданими, передає «Главком».

Британська монархія представила всі свої церемоніальні можливості для того, щоб створити справжнє свято для американського президента. Дональд Трамп, очевидно, був зворушений масштабом події, що була організована спеціально для нього.

«Але, здається, чогось бракує. Людей. Попередні державні візити завжди проходили за участю підданих монарха, які вишикувалися вздовж маршруту, поки шановного гостя перевозив державний диліжанс», – йдеться у повідомленні.

Загроза для образу президента Трампа була цілком зрозуміла: через свою вразливість до критики він, ймовірно, був захищений від можливих непередбачуваних ситуацій, таких як негативні реакції з боку громадськості. Візит було організовано таким чином, щоб обмежити будь-які ризики.

Британія сподівається, що цей візит принесе угоди в галузі технологій і бізнесу, а також розв’яже питання торгівлі.

«Які угоди були укладені титанами технологій та бізнесу, яких привів із собою президент Трамп? Чи будуть якісь ознаки того, що він пом'якшив свої позиції щодо України та Гази? Чи піде він на поступки Великій Британії в торгівлі?», – пише Sky News.

Видання пише, що ще один фактор, який може вплинути на настрій президента: скандал з Джеффрі Епштейном. Цей гучний інцидент не тільки погіршив атмосферу перед візитом, а й призвів до відставки британського посла у Вашингтоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

До слова, активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа на тлі його візиту до Великої Британії. Вони розгорнули банер з зображенням Джеффрі Епштейна на сходах Віндзорського замку, щоб «зіпсувати візит Трампа».