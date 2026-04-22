Глава МЗС України описав майбутнє Білорусі

Питання журналістів про загрозу з Білорусі керівник української дипломатії прокоментував оригінальним прогнозом

Майбутнє Білорусі полягає у приєднанні до регіональних союзів із Україною, Литвою та Польщею після встановлення в країні демократичного ладу. Таке бачення озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Відповідаючи на запитання про потенційні загрози, що наразі походять з білоруської території, очільник зовнішньополітичного відомства зауважив, що Україна розглядає це питання через призму неминучих історичних змін.

«З білоруським питанням ми виходимо з тих реалій, які рано чи пізно мають наступити. Я завжди це теж казав: Білорусь – демократична Білорусь із демократично обраним урядом і керівництвом – стане четвертим учасником нашого Люблінського трикутника», – заявив глава української дипломатії.

Нагадаємо, Люблінський трикутник – це тристоронній альянс України, Польщі та Литви, створений 28 липня 2020 року для посилення політичного, економічного та безпекового співробітництва, підтримки євроінтеграції України та спільної протидії російській агресії. Формат базується на спільних історичних зв'язках та спрямований на зміцнення безпеки у Центрально-Східній Європі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій.17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.