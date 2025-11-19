Головна Країна Політика
Диверсія на польській залізниці. МЗС відповіло на заяви про причетність українців

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Диверсія на польській залізниці. МЗС відповіло на заяви про причетність українців
Польські слідчі підозрюють, що Росія керувала диверсіями на залізниці 15–17 листопада
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерство наголошує, що Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців

Російська Федерація намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

МЗС взяло до уваги оприлюднені польськими спецслужбами висновки про встановлення двох українців, яких польські слідчі підозрюють у вчиненні під керівництвом Росії диверсій на залізниці 15-17 листопада. Україна засудила такі диверсії. Зовнішньополітичне відомство звернуло увагу на цинізм умисного вербування та використання Росією осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію.

«Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ», – йдеться в заяві відомства.

Відомство підкреслило, що події у Польщі підтверджують, що одночасно із війною проти України Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи, намагаючись розбити єдність партнерів у допомозі Україні та загалом дестабілізувати ситуацію. Україна готова надавати усю необхідну допомогу польським правоохоронцям і відповідним службам союзників для встановлення всіх обставин інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування спільного превентивного механізму для протидії таким злочинам.

МЗС додало, що Україна налаштована на подальшу координацію з Польщею та іншими партнерами у протидії російській гібридній агресії й зміцненні спільної безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двох українців визнано підозрюваними у справі про диверсії на залізниці в Польщі. Вони перетнули кордон Польщі з Білорусі і, як вважається, співпрацювали з російськими спецслужбами.

Як відомо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Згодом польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.

Раніше стало відомо, що польські правоохоронці дізнались, хто придбав дві SIM-картки для телефонів, які використовувались для підриву колії на ділянці Варшава-Люблін.

МЗС Польща залізниця диверсія

