Віткофф отримав запрошення відвідати Україну – МЗС

За словами очільника МЗС, Україна відкрита до візитів американських партнерів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди відкрита до візитів американських партнерів, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Сибіги з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною.

«Ми запросили американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Завжди раді вітати наших американських друзів у країні», – сказав він.

Дипломат також зазначив, що для американських союзників додаткового запрошення не потрібно – воно завжди залишається відкритим.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що замість спецпредставника президента США Стіва Віткоффа переговорну групу з Росією очолив держсекретар Марко Рубіо.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізнався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері.

Президент США сказав, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся».