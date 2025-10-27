Головна Країна Політика
search button user button menu button

Віткофф отримав запрошення відвідати Україну – МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф отримав запрошення відвідати Україну – МЗС
Спецпредставник президента США жодного разу не приїздив в Україну
фото з відкритих джерел

За словами очільника МЗС, Україна відкрита до візитів американських партнерів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди відкрита до візитів американських партнерів, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Сибіги з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною.

«Ми запросили американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Завжди раді вітати наших американських друзів у країні», – сказав він.

Дипломат також зазначив, що для американських союзників додаткового запрошення не потрібно – воно завжди залишається відкритим.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що замість спецпредставника президента США Стіва Віткоффа переговорну групу з Росією очолив держсекретар Марко Рубіо.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізнався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері

Президент США сказав, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся».

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга США Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські військові не виключають «сюрприз» під час зустріч з главою Пентагону
Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч
28 вересня, 00:22
Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
16 жовтня, 02:29
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
17 жовтня, 21:35
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
18 жовтня, 05:13
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
19 жовтня, 00:55
За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
23 жовтня, 19:09
Дві країни зображені у вигляді спортсменів, що боряться за м'яч
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
24 жовтня, 08:58
Трамп: Вони (колишні високопосадовці – «Главком») шпигували за сенаторами і членами Конгресу, прослуховували їхні дзвінки
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
Вчора, 06:25

Політика

Віткофф отримав запрошення відвідати Україну – МЗС
Віткофф отримав запрошення відвідати Україну – МЗС
Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту Навроцького до Києва – посол
Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту Навроцького до Києва – посол
Зеленський повідомив, коли буде готовий план припинення вогню в Україні
Зеленський повідомив, коли буде готовий план припинення вогню в Україні
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua