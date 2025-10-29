Зеленський затвердив склад делегації України для участі в 43-й сесії Генконференції ЮНЕСКО

Делегацію очолить глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 43-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Вона проходитиме з 30 жовтня до 13 листопада в Узбекистані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження №121/2025-рп.

Згідно з документом, делегацію очолить міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Заступником у складі делегації стала Марʼяна Беца, заступниця очільника МЗС. Загалом до складу делегації були включені дев’ятеро людей.

Склад делегації для участі в 43-й сесії Генконференції ЮНЕСКО:

Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України, глава делегації,

Беца Мар’яна Олександрівна – заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, заступник глави делегації,

Омельченко Вадим Володимирович – надзвичайний і повноважний посол України у Французькій Республіці, постійний представник України при ЮНЕСКО, заступник глави делегації,

Герасим’юк Ольга Володимирівна – голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, член делегації (за згодою),

Барабуля Антон Миколайович – заступник начальника відділу (Секретаріату) Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації,

Мовчан Микола Петрович – заступник постійного представника України при ЮНЕСКО, заступник члена делегації,

Сіренко Олександр Олексійович – перший секретар посольства України в Республіці Узбекистан, заступник члена делегації,

Цятковська Альбіна Миколаївна – генеральний директор директорату міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки України, заступник члена делегації,

Куликов Сергій Володимирович – заступник начальника відділу містобудівних та архітектурних перетворень Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, радник делегації.

Нагадаємо, Генеральна конференція є головним керівним органом ЮНЕСКО, який складається з представників 193-х держав-членів організації. У роботі 43-ї сесії Генеральної конференції братимуть участь держави-члени ЮНЕСКО, асоційовані члени і спостерігачі, а також представники міжурядових та неурядових організацій.

Робота Генеральної конференції спрямована на обговорення та ухвалення рішень, необхідних для забезпечення діяльності ЮНЕСКО, спрямованої на встановлення миру і досягнення цілей сталого розвитку (визначених у Порядку денному ООН на період до 2030 р.) шляхом реалізації програмної діяльності Організації у галузях освіти, науки, культури, комунікації та інформації.