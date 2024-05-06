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Україна за крок до запрошення: Шмигаль про членство в НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна за крок до запрошення: Шмигаль про членство в НАТО
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна провела всі необхідні реформи для вступу в НАТО
фото: з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Наша армія працює за стандартами НАТО»

Україна провела всі необхідні реформи і наразі «за крок до запрошення» в НАТО. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує що, Україну  запросять стати членом Альянсу на саміті НАТО в липні.  Про це Шмигаль сказав у прямому ефірі Rosemary Barton, повідомляє  CBC.

Як сказав Шмигаль, Україна розраховує на те, що країни НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні в липні. 

«Наша армія працює за стандартами НАТО», – сказав Шмигаль. 

Також прем'єр заявив, що Київ провів «всі необхідні реформи, і тепер ми за крок до запрошення».

Нагадаємо, Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, проблема щодо запрошення України в НАТО полягає в тому, що потрібен консенсус усіх 32 членів Альянсу, який наразі відсутній. За словами Столтенберга, поки немає політичного спільного рішення яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО для якого Київ буде повноправним членом. 

Як повідомлялося, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні. 

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Теги: НАТО Денис Шмигаль

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