Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ

З 1 липня Україна запровадить візовий режим в’їзду для росіян

Відповідне рішення сьогодні має ухвалити уряд

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалить рішення щодо запровадження візового режиму для громадян Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України», – йдеться в повідомленні.

Уряд має ухвалити постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

«Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ», – додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю було надіслано відповідного листа з проханням опрацювати питання запровадження візового режиму з Росією.

Петиція була створена 11 лютого, її автором є Микита Мазура. Необхідну кількість підписів петиція набрала на початку травня.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.

Додамо, що 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.



