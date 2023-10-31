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Українська «формула миру». Ватикан висловив свою позицію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українська «формула миру». Ватикан висловив свою позицію
Держсекретар Святого Престолу П'єтро Паролін готовий продовжувати зусилля, «спрямовані на полегшення страждань українського народу»
фото з відкритих джерел

У Ватикані запевнили, що підтримують українську «формулу миру»

Ватикан підтримує всі заходи задля справедливого і стабільного миру в Україні. Про це у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української формули миру на Мальті сказав Державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін, передає Vatican News.

Представник Ватикану також прокоментував попередні зустрічі щодо української формули миру в Копенгагені та Джидді. Паролін заявив, що це «похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку». За його словами, такі зустрічі заохочують «не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів».

Держсекретар Ватикану запевнив у підтримці у вирішенні гуманітарних питань, зокрема, продовольчої безпеки та збереження довкілля. Наголосив також на готовності продовжувати зусилля, «спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну».

Раніше Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу.

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Теги: війна Україна Ватикан

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