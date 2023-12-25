Українська ППО ставатиме сильнішою: Зеленський закликав російських льотчиків визначитися (відео)

Президент нагадав, що у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 «шахедів», кілька ракет і ще два російські військові літаки

Володимир Зеленський: «Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні»

Українська ППО ставати дедалі сильнішою, тож кожен російський льотчик має зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Учора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 «шахедів», кілька ракет і ще два російські військові літаки. За один вечір! Загалом, збито п'ять «сушок» за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно», – заявив глава держави.

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Президент зазначив, що всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО, Сухопутних військ, – просто молодці. Він подякував їм за такий результат.

«Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО буде ставати тільки сильнішою. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16», – додав президент.

Нагадаємо, раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що у Херсонській області росіяни призупинили бомбардування авіабомбами після знищення ЗСУ трьох Су-34.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.