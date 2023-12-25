Чим сильнішою буде ППО, тим менше російських чортів буде у нашому небі – Зеленський

Глава держави нагадав, що всього за тиждень російські терористи втратили п'ять літаків

Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік. І чим сильнішою буде українська протиповітряна оборона, «тим менше російських чортів буде у нашому небі». Про це заявив президент України Володимир Зеленський у святковому зверненні.

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«Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 «Шахедів» і кілька ракет, але й ще дві російські «сушки», – написав Зеленський.

Він нагадав, що всього за тиждень російські терористи втратили п'ять літаків. «Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі», – наголосив президент.

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Глава держави подякував всім українським воїнам за влучність та силу. «Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам!», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.