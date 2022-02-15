Українські морські води визнані зоною підвищеного ризику

Страховики пильно стежать за становищем цих зон

Сьогодні Лондонський ринок морського страхування додав українські та російські води Чорного та Азовського морів до списку районів, що вважаються зонами підвищеного ризику. Про це інформує агенція Reuters.

Зазначається, що за становищем цих зон пильно стежать, бо це впливає на міркування страховиків із приводу страхових премій.

Командування Військово-морських сил ЗС України заявило, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність щодо дестабілізації обстановки в Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у зазначених районах та можливість суден вільно заходити до морських портів України, особливо в Азовському морі, що є порушенням Конвенції ООН із морського права 1982 року.

Командування Військово-морських сил Збройних сил України заявило, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні і є порушенням Конвенції ООН з морського права. МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Раніше повідомлялося, що Росія блокує у Чорному морі вісім районів.

Напередодні Росія під тиском скасувала блокування Азовського моря.

Як відомо, Україна звернулася до генерального секретаря ООН та всіх держав-членів у зв'язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів під приводом навчань.

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