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Федоров: Сирський врятував нашу країну

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Федоров: Сирський врятував нашу країну

«Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі»

Міністр оборони України Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Перед цим він прокоментував мобілізаційні підходи, пише «Главком» з посиланням на його брифінг.

«Корінь проблеми, насправді, в нашому продукті: що ми пропонуємо? Брехню? Хаос? Чи безвідповідальність? Нам потрібно змінити сам продукт, і українці на це заслужили» – каже глава оборонного відомства. 

Міністр заявив, що головком ЗСУ в очі не був готовий говорити про проблеми, що і призвело до того, що генерал поставив ультиматум замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти ворога. Як зазначив Федоров, Сирський «придумав, як розколоти країну».

«Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав Федоров.

За його словами, українська армія має велику кількість здібних людей, якщо їм дати свободу і висловити підтримку їхньому лідерству. Так, пояснив Федоров, ніхто з поля бою не втече. 

«Все це фейки, мовляв, Сирський може тримати фронт, бо він диктаторсько-авторитатрного типу. Українці не потребують людину з палкою в руці, яка буде їх пхати на першу лінію під дрони», – сказав міністр.

Зокрема, урядовець окреслив перелік того, що потрібно українським військовослужбовцям. 

«Їм потрбіна повага, потрібні нормальні контракти, потрібні терміни служби, можливість переведення. Їм потрібні нормальні лідери, які їх слухають, і багато інших речей, які їм потрібно дати, але будуючи системні рішення», – каже Федоров. 

Напередодні міністр оборони України підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Наприкінці допису Федоров подякував військовослужбовцям, працівникам Міністерства оборони, своїй команді та родині за підтримку. Він також наголосив, що має намір і надалі працювати над розвитком оборонних технологій.

Раніше Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони. 

 

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Теги: ЗСУ Михайло Федоров Олександр Сирський

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