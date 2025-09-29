«Додаткові гості не бажані». Посол України в Ізраїлі підбив підсумки паломництва хасидів до Умані

Євген Корнійчук: «Особливість цих паломників у тому, що вони вірять, що Бог їх захистить, тому не бояться приїжджати»

З кожним роком війни кількість хасидів-паломників, які приїжджають до Умані, зростає. Якщо у 2022 році їх було близько 10 тис., то цього року вже понад 40 тис. Очікується, що наступного року їх буде ще більше, навіть якщо продовжиться війна. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, хасиди приїжджають в Україну попри воєнні дії, оскільки вірять, що Бог зможе їх захистити. «Особливість цих паломників у тому, що вони вірять, що Бог їх захистить, тому не бояться приїжджати. Раціонально апелювати до них складно, і ця тенденція до зростання, ймовірно, продовжиться», – каже він.

Корнійчук наголосив, що через потенційне зростання кількості паломників Умань «може захлинутися». «Населення міста становить трохи більш як 80 тис. осіб, тобто паломників приїжджає майже половина від цієї кількості. А до війни приїжджало ще більше. Тому варто врегулювати це питання на міждержавному рівні, можливо, на комерційній основі», – пояснив посол.

За словами посла, чотири роки мерія Умані запровадила муніципальний туристичний збір, який працює за європейським принципом. «Наприклад, коли ви платите за готель в Італії чи Франції, то додатково сплачуєте туристичний збір на розвиток інфраструктури. У нас цього року він становить приблизно $30 з паломника, що за ізраїльськими мірками є невеликими грошима – на цю суму важко навіть пообідати. Ці кошти йдуть виключно в бюджет мерії на підтримку муніципальних структур і розвиток інфраструктури. Однак вони не покривають витрат на роботу наших правоохоронних органів, рятувальників тощо», – пояснив дипломат.

Корнійчук каже, що наразі триває робота над тим, аби Ізраїль платив Україні за прийом своїх паломників. Наприкінці листопада цього року попередньо планується черговий раунд міждержавної економічної комісії, де представники України та Ізраїлю обговорюватимуть це питання.

«Ізраїль був готовий заплатити Молдові 10 млн шекелів за організацію транзиту паломників, але через ситуацію з парламентськими виборами в Молдові домовленість не відбулася. Давайте просто порахуємо. Для забезпечення безпеки в Умані цього року було залучено понад 700 поліцейських, додаткова кількість працівників МНС, рятувальників, медичної допомоги, прикордонники працюють у посиленому режимі. Ізраїльтяни зі свого боку розповідають, що паломництво ніби вигідне для України. Але якщо воно чимось і вигідне для місцевої економіки в Умані, то абсолютно не вигідне для центральної влади, особливо під час війни. Нам додаткові гості під час війни не бажані», – пояснив він.

Водночас посол наголосив, що цьогоріч Ізраїль надіслав до України правоохоронців та медичних працівників менше, ніж просила Україна. За його словами, країна взяла лише незначну частину роботи, аби забезпечити порядок під час святкування Рош Га-Шана.

«Близько півтора десятка поліцейських у формі, але набагато більше без форми – охоронців з різних служб. Тобто вони взяли на себе якусь частину роботи, але незначну. Нагадаю, що в перший рік війни від Ізраїлю взагалі ніхто не приїхав, у другий рік – п'ять поліцейських, але вони навіть до Умані не доїхали, залишились у Києві. Минулого року після розмови президента Зеленського з прем’єром Нетаньягу приїхали 15 поліцейських, цього року приблизно така сама кількість, але вони дали додатково перекладачів, парамедиків, приватну охорону, охоронні компанії і так далі. Однак за такої кількості паломників цього недостатньо», – каже дипломат.

Водночас Корнійчук розповів, що Україна порушувала питання браку бомбосховищ, зокрема, аби Ізраїль доставив збірні укриття. Однак цьогоріч ініціативу не вдалося реалізувати.

«І проблема не тільки в людях. Особливо в старій частині Умані, в яку відбувається паломництво, недостатньо бомбосховищ. Ми підняли питання перед ізраїльською стороною, щоб вони доставили збірні бомбосховища, які у них є на балансі Міноборони. Але ця розмова відбулася занадто пізно і цьогоріч не вдалося цього зробити», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, близько 40 тис. прочан-хасидів, які прибули до Умані для святкування іудейського Нового року – Рош га-Шана, вже залишили територію України.

Як відомо, влада Умані посилювала заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. У 2025 році свято припало на 22-24 вересня.