В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці: численні жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів
скріншот з відео

Унаслідок терористичної атаки загинули щонайменше пʼятеро людей, 15 – поранено

Зранку 8 вересня в Єрусалимі двоє невідомих почали стрілянину на автобусній зупинці. Унаслідок терористичної атаки загинули щонайменше п'ятеро людей. Нападників ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Серед загиблих – чоловік близько 50 років та троє чоловіків у віці 30 років. П’ятеро людей із серйозними вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. На цей час відомо про 15 поранених.

Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот у Єрусалимі та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів. Їх вдалося ліквідувати. Правоохоронці та військові прибули на місце події. Криміналісти збирають докази.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде «потужну війну проти тероризму». «Зараз ми переслідуємо і оточуємо села, звідки прийшли терористи», – додав він.

Нетаньягу заявив, що бої в секторі Газа тривають. Він наголосив, що Ізраїль «знищить ХАМАС, як ми і обіцяли, і звільнить наших заручників – всіх наших заручників».

За попередніми даними, терористами є палестинці із Західного берега річки Йордан, походять з міст на південний схід від Рамалли – Катанни та Аль-Кубейби.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня 2024 року двоє озброєних чоловіків влаштували теракт в ізраїльському Тель-Авіві, вбивши сімох та поранивши десяток осіб. Чоловіки нападали на людей з використанням вогнепальної та холодної зброї й зробили це за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.

Як повідомлялося, ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою.

Читайте також:

Теги: теракт Ізраїль

Соціум

Що буде з океанами та рибальством через 25 років? Дослідження прогнозує катастрофічні зміни
Що буде з океанами та рибальством через 25 років? Дослідження прогнозує катастрофічні зміни
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю впав ще один «НЛО»
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю впав ще один «НЛО»
Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття
Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття
Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)
Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)
Уболівальники освистали Трампа на чемпіонаті США з тенісу
Уболівальники освистали Трампа на чемпіонаті США з тенісу

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
