В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці: численні жертви

Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів

Унаслідок терористичної атаки загинули щонайменше пʼятеро людей, 15 – поранено

Зранку 8 вересня в Єрусалимі двоє невідомих почали стрілянину на автобусній зупинці. Унаслідок терористичної атаки загинули щонайменше п'ятеро людей. Нападників ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Серед загиблих – чоловік близько 50 років та троє чоловіків у віці 30 років. П’ятеро людей із серйозними вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. На цей час відомо про 15 поранених.

Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот у Єрусалимі та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів. Їх вдалося ліквідувати. Правоохоронці та військові прибули на місце події. Криміналісти збирають докази.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде «потужну війну проти тероризму». «Зараз ми переслідуємо і оточуємо села, звідки прийшли терористи», – додав він.

Нетаньягу заявив, що бої в секторі Газа тривають. Він наголосив, що Ізраїль «знищить ХАМАС, як ми і обіцяли, і звільнить наших заручників – всіх наших заручників».

За попередніми даними, терористами є палестинці із Західного берега річки Йордан, походять з міст на південний схід від Рамалли – Катанни та Аль-Кубейби.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня 2024 року двоє озброєних чоловіків влаштували теракт в ізраїльському Тель-Авіві, вбивши сімох та поранивши десяток осіб. Чоловіки нападали на людей з використанням вогнепальної та холодної зброї й зробили це за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.

Як повідомлялося, ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою.