Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
За словами президента, зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться найближчими днями
скриншот з відео Офісу президента

Українські посадовці разом з американцями та росіянами проведуть технічні перемовини

Президент України Володимир Зеленський розповів, хто з українських посадовців буде брати участь у майбутніх тристоронніх переговорах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

За словами українського лідера, до складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Нагадаємо, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зеленський повідомив, що американська делегація поїде до Москви. Американські посадовці чекали зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, аби далі вирушити на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Так, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах», – каже він.

Очільник України припустив, що американські чиновники можуть зустрітися з Путіним у ніч на 23 січня або вже завтра вдень.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, а також стати сильнішою. Глава держави запропонував поділитися досвідом та створити об'єднані збройні сили.

