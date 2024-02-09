Умєров представив у Генштабі нового головнокомандувача ЗСУ

Рустем Умєров: «Подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події»

Сьогодні, 9 лютого, міністр оборони Рустем Умєров представив новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Генеральному штабі. Про це очільник відомства повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу», – зазначив Умєров.

Міністр гарантував «усю можливу підтримку дій та рішень» командування Збройних сил України й наголосив: «Оборона – у надійних руках».

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Нагадаємо, Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви. «Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні», – відзначив Сирський.

Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

До цього президент України зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.