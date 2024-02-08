ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту

Українські та російські сили підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. У Кринках тривали позиційні зіткнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

7 лютого тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російський блогер повідомив, що російські війська мають намір вийти до річки Оскіл на Куп’янському напрямку та захопити місто Лиман на захід від Кремінної.

Повідомляється, що окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію в прикордонних районах Білгородської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що полки, що передислокувалися, мають особливо потужний артилерійський склад.

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Раніше ISW повідомляв, що російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні рейди в Харківську область з Білгородської, щоб відволікти й відкинути українські сили від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Білгородської області.

7 лютого в районі Бахмута тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бої поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на північний схід від Нью-Йорка. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки на північний захід від Горлівки поблизу Шумів і Південного.

Повідомляється, що російські війська продовжували просування в північній частині Авдіївки, хоча 7 лютого не було змін в цьому районі. Кілька російських блогерів стверджували, що російські війська просувалися на південь вздовж Залізничного провулку на північному заході Авдіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська вийшли на північну частину садового товариства на провулку Залізничному.

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Російські війська нещодавно підтвердили наступ на захід і південний захід від Донецька, зокрема на східну околицю Георгіївки. Додаткові геолокаційні кадри показують, що частини 155-ї російської морської піхотної бригади просунулися до сходу Новомихайлівки.

Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі. Армія РФ просунулася на північ від Микільського (на схід від Вугледару).

7 лютого тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Українські та російські сили підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. Українські сили просунулися на сході Кринок. Російські війська просунулися в південній частині Кринок. Українські та російські джерела заявляли, що в Кринках тривали позиційні зіткнення.