Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту

Українські та російські сили підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. У Кринках тривали позиційні зіткнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

7 лютого тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російський блогер повідомив, що російські війська мають намір вийти до річки Оскіл на Куп’янському напрямку та захопити місто Лиман на захід від Кремінної.

Повідомляється, що окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію в прикордонних районах Білгородської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що полки, що передислокувалися, мають особливо потужний артилерійський склад.

Раніше ISW повідомляв, що російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні рейди в Харківську область з Білгородської, щоб відволікти й відкинути українські сили від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Білгородської області.

7 лютого в районі Бахмута тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бої поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на північний схід від Нью-Йорка. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки на північний захід від Горлівки поблизу Шумів і Південного.

Повідомляється, що російські війська продовжували просування в північній частині Авдіївки, хоча 7 лютого не було змін в цьому районі. Кілька російських блогерів стверджували, що російські війська просувалися на південь вздовж Залізничного провулку на північному заході Авдіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська вийшли на північну частину садового товариства на провулку Залізничному.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на захід і південний захід від Донецька, зокрема на східну околицю Георгіївки. Додаткові геолокаційні кадри показують, що частини 155-ї російської морської піхотної бригади просунулися до сходу Новомихайлівки. 

Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі. Армія РФ просунулася на північ від Микільського (на схід від Вугледару).

7 лютого тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Українські та російські сили підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. Українські сили просунулися на сході Кринок. Російські війська просунулися в південній частині Кринок. Українські та російські джерела заявляли, що в Кринках тривали позиційні зіткнення.

Теги: війна Генштаб фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Sea King – британська ліцензійна версія однойменного американського вертольота Sikorsky S-61
Стало відомо, коли Україна може отримати обіцяні гелікоптери від Німеччини
24 сiчня, 16:15
Новий проєкт закону про мобілізацію пропонує встановити «облік» для всіх
Кабмін пропонує мобілізувати чиновників та правоохоронців
30 сiчня, 21:26
Сили оборони завдали потужних ударів по районах зосередження противника
ЗСУ вказали ділянки, на яких окупанти зосередили штурмові дії
20 сiчня, 13:03
Російськомовних українців Фаріон назвала «ущербними людьми»
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
28 сiчня, 18:25
24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76
Хто збив російський ІЛ-76 під Білгородом? Путін оголосив результати своєї експертизи
31 сiчня, 16:46
Ніна Федорівна Коломацька поділилася секретом довголіття
100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття
3 лютого, 15:59
Росіянка Анжела Бладцева вподобала допис з військовою символікою «Z»
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну
5 лютого, 17:34
Кулеба заявив, що будь-які перестановки не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України
Кулеба пояснив, як «перезавантаження» влади вплине на відносини із Заходом
6 лютого, 15:13
Дрони-камікадзе типу Shahed
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
6 лютого, 16:31

Події в Україні

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
Ворог атакував Миколаїв дронами, у місті є влучання
Ворог атакував Миколаїв дронами, у місті є влучання
Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії
Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії
Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого
Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки
«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua