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Умєров скасував візит до Франції: Міноборони пояснило

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Умєров скасував візит до Франції: Міноборони пояснило
Зараз команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту
фото: Рустем Умєров / Facebook

Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок

Міністр Рустем Умєров скасував свій візит до Франції, де буде анонсовано «артилерійську коаліцію», оскільки він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Щодо участі Міністра оборони у відкритті Коаліції артилерії… Про участь Міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора (17 січня –«Главком») міністр оборони брав участь у Ставці Верховного головнокомандувача. Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що зараз команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров скасував свій візит до Франції з міркувань безпеки. Там має відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні. Додамо, що офіційно Міністерство збройних сил Франції анонсувало візит Умєрова ще 15 січня. У четвер, 18 січня, Умєров та Лекорню повинні були поїхати на промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, і на ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.

Теги: Франція Міноборони Рустем Умєров

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