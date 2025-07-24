В уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін
Віталій Балашов став заступником Міністра цифрової трансформації України
Кабмін здійснив чергові кадрові зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Призначено:
- Балашова Віталія Юрійовича заступником Міністра цифрової трансформації України;
- Денікеєву Наталю Равілівну заступником Міністра цифрової трансформації України;
- Коваль Валерію Сергіївну заступником Міністра цифрової трансформації України;
- Прибитька Станіслава Володимировича заступником Міністра цифрової трансформації України;
- Стецюк Зоряну Богданівну заступником Міністра цифрової трансформації України.
Прийнято рішення:
- вважати Безкаравайного Ігоря Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Бережну Тетяну Василівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Кіндратів Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Телюпу Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- вважати Петрука Віталія Вікторовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Звільнено:
- Павліченка Олександра Анатолійовича з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.
Нагадаємо, колишнього заступника голови Офісу президента, куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони.
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