В уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін

Віталій Балашов став заступником Міністра цифрової трансформації України

Кабмін здійснив чергові кадрові зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Призначено:

Балашова Віталія Юрійовича заступником Міністра цифрової трансформації України;

Денікеєву Наталю Равілівну заступником Міністра цифрової трансформації України;

Коваль Валерію Сергіївну заступником Міністра цифрової трансформації України;

Прибитька Станіслава Володимировича заступником Міністра цифрової трансформації України;

Стецюк Зоряну Богданівну заступником Міністра цифрової трансформації України.

Прийнято рішення:

вважати Безкаравайного Ігоря Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Бережну Тетяну Василівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Кіндратів Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Телюпу Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

вважати Петрука Віталія Вікторовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Звільнено:

Павліченка Олександра Анатолійовича з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, колишнього заступника голови Офісу президента, куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони.

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