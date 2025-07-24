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В уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін
фото з відкритих джерел

Віталій Балашов став заступником Міністра цифрової трансформації України

Кабмін здійснив чергові кадрові зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Призначено:

  • Балашова Віталія Юрійовича заступником Міністра цифрової трансформації України;
  • Денікеєву Наталю Равілівну заступником Міністра цифрової трансформації України;
  • Коваль Валерію Сергіївну заступником Міністра цифрової трансформації України;
  • Прибитька Станіслава Володимировича заступником Міністра цифрової трансформації України;
  • Стецюк Зоряну Богданівну заступником Міністра цифрової трансформації України.

Прийнято рішення: 

  • вважати Безкаравайного Ігоря Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • вважати Бережну Тетяну Василівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • вважати Кіндратів Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • вважати Телюпу Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • вважати Петрука Віталія Вікторовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Звільнено:

  • Павліченка Олександра Анатолійовича з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, колишнього заступника голови Офісу президента, куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони.

До слова, Германа Сметаніна призначено виконувачем обов’язків генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». У зв'язку з переходом генерального директора Олега Гуляка акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Германа Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора.

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Теги: Кабмін кадрові зміни

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