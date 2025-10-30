Головна Країна Політика
Кабмін провів кадрові зміни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кабмін провів кадрові зміни
фото з відкритих джерел

Банчука звільнено з посади заступника міністра юстиції України

Уряд затвердив кілька нових кадрових призначень на посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабміном призначено:

  • Бадахова Юрія Назіровича заступником міністра юстиції України;
  • Ярошенка Віталія Анатолійовича заступником голови Державної авіаційної служби України.

Водночас звільнено Банчука Олександра Анатолійовича з посади заступника міністра юстиції України.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначивши заступників міністрам культури та соціальної політики. Так, уряд призначив Івана Вербицького заступником міністра культури та стратегічних комунікацій, Ілону Гавронську – заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни. Головою Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм став Ігор Клименко. Також було призначено заступника міністра освіти і науки, ним став Микола Трофименко. Наталія Ненюченко стала заступницею голови Національної служби здоров’я. Раніше вона обіймала посаду державного секретаря Міністерства соціальної політики. Її місце зайняла Тетяна Видмиш.

Теги: кадрові зміни Кабмін

© 2009-2025, «Українські медійні системи».

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком»

