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Розвідка з'ясувала, яку зброю та технології Росія передає КНДР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвідка з'ясувала, яку зброю та технології Росія передає КНДР
РФ забезпечує критичні потреби Північної Кореї в пально-мастильних матеріалах
фото: АА

У сфері науки й технологій Росія відкриває Північній Кореї доступ до мікроелектроніки, ракетних розробок, обладнання для переробки вугілля на газ та газових турбін

Росія передає Північній Кореї сучасне озброєння та сприяє у виробництві боєприпасів і ударних дронів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит Liga.net, передає «Главком».

На перший план у відносинах між РФ та КНДР виходить посилене військово-технічне співробітництво. Зокрема, Росія передає Північній Кореї сучасні танки, артилерійські системи, безпілотники, засоби протиповітряної оборони, а також ракетне озброєння – зенітні ракети та балістичні ракети для підводних човнів. Крім того, відбувається передача бойових літаків МіГ-29, Су-27 і гелікоптерів Мі-8.

У сфері науки й технологій Росія відкриває Північній Кореї доступ до мікроелектроніки, ракетних розробок, обладнання для переробки вугілля на газ та газових турбін.

Також є дані, що Москва надала допомогу Пхеньяну у будівництві нових заводів з виробництва снарядів, БпЛА різних видів, а також допомагає у стажуванні північнокорейських робітників на заводі зі складання «шахедів» на території спеціальної економічної зони «Алабуга» (Республіка Татарстан). Крім того, РФ забезпечує критичні потреби Північної Кореї в пально-мастильних матеріалах (бензин, дизельне пальне).

Нагадаємо, 27 липня Росія запустила перший прямий пасажирський авіарейс до Північної Кореї. Рейси до КНДР виконуватиме авіакомпанія Nordwind раз на місяць. Водночас північнокорейська компанія Air Koryo забезпечуватиме переліт пасажирів між Пхеньяном та Владивостоком.

Раніше повідомлялося, що Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн». Наразі між Росією і КНДР діє тільки залізничний міст.

До слова, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Взамін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.

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Теги: Північна Корея росія війна

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