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    Українцям, які не змогли подивитися бій Усика і Джошуа, пообіцяли повернути гроші

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    Усик та Джошуа після бою - Українцям, які не змогли подивитися бій Усика і Джошуа, пообіцяли повернути гроші
    Усик та Джошуа після бою
    Фото з відкритих джерел

    Глядачі не змогли приєднатися до трансляції через збій, запевняють у «Megogo»

    Медіасервіс «Megogo» вибачився та пообіцяв повернути гроші частині глядачів, які не змогли подивитися бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Про це ідеться на Facebook-сторінці сервісу. MEGOGO, зокрема, вказує, що охочі побачити поєдинок не змогли приєднатися до трансляції через збій.

    «За нашими даними, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою... Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували», – ідеться в повідомленні.

    «Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, у яких були проблеми з переглядом. Зараз наша служба підтримки працює з максимальним навантаженням цілодобово ... Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, щоб в майбутньому подібних моментів не траплялося», – додали в сервісі.

    Як відомо, українці масово не змогли подивитися бій українського боксера Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа. Річ у тім, що перед початком поєдинку сервіс MEGOGO, який єдиний транслює його в Україні, ліг.

    Тим часом, у «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

    Раніше Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

    Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.

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    Теги: депутат гроші IBF партії українці фінансування WBC WBA WBO Ентоні Джошуа Олексій Устенко
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    Українцям, які не змогли подивитися бій Усика і Джошуа, пообіцяли повернути гроші