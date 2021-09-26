Українцям, які не змогли подивитися бій Усика і Джошуа, пообіцяли повернути гроші

Глядачі не змогли приєднатися до трансляції через збій, запевняють у «Megogo»

Медіасервіс «Megogo» вибачився та пообіцяв повернути гроші частині глядачів, які не змогли подивитися бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Про це ідеться на Facebook-сторінці сервісу. MEGOGO, зокрема, вказує, що охочі побачити поєдинок не змогли приєднатися до трансляції через збій.

«За нашими даними, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою... Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували», – ідеться в повідомленні.

«Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, у яких були проблеми з переглядом. Зараз наша служба підтримки працює з максимальним навантаженням цілодобово ... Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, щоб в майбутньому подібних моментів не траплялося», – додали в сервісі.

Як відомо, українці масово не змогли подивитися бій українського боксера Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа. Річ у тім, що перед початком поєдинку сервіс MEGOGO, який єдиний транслює його в Україні, ліг.

Тим часом, у «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика.