Українцям, які не змогли подивитися бій Усика і Джошуа, пообіцяли повернути гроші
Глядачі не змогли приєднатися до трансляції через збій, запевняють у «Megogo»
Медіасервіс «Megogo» вибачився та пообіцяв повернути гроші частині глядачів, які не змогли подивитися бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Про це ідеться на Facebook-сторінці сервісу. MEGOGO, зокрема, вказує, що охочі побачити поєдинок не змогли приєднатися до трансляції через збій.
«За нашими даними, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою... Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували», – ідеться в повідомленні.
«Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, у яких були проблеми з переглядом. Зараз наша служба підтримки працює з максимальним навантаженням цілодобово ... Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, щоб в майбутньому подібних моментів не траплялося», – додали в сервісі.
Як відомо, українці масово не змогли подивитися бій українського боксера Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа. Річ у тім, що перед початком поєдинку сервіс MEGOGO, який єдиний транслює його в Україні, ліг.
Тим часом, у «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика.
Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.
Раніше Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.
Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.