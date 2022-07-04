Американська компанія припиняє постачання в РФ вакцин для немовлят

РФ може залишитися без вакцин від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту

Американська фармацевтична компанія MSD припиняє постачання в Росію вакцин від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту, яка призначена для немовлят. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на кількох учасників ринку.

Відповідні повідомлення MSD надіслала учасникам ринку. Лист отримав, наприклад, пермський Центр імунології та вакцинації.

Підтвердили інформацію про припинення співпраці з MSD і в холдингу «Нацимбіо» – на майданчику «Форту», що належить йому, з 2019 року було локалізовано виробництво вакцин MSD від вітряної віспи, ротавірусної інфекції та вірусу папіломи людини. Нині на майданчику виробляють сезонні вакцини.

У самій компанії повідомили, що «докладають усіх зусиль» для постачання життєво важливих препаратів і вакцин, які в Росії не мають аналогів.

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що в Росії є «достатня кількість вітчизняних вакцин» для профілактики вітряної віспи, кору, краснухи та паротит. На думку помічника міністра охорони здоров'я Росії Олексія Кузнєцова, припинення постачання вакцин компанії MSD до країни не позначиться негативно на доступності вакцинації для росіян.

Раніше повідомлялося, що виробник «Олейни» йде з Росії. Також кінокомпанія Universal Pictures оголосила про остаточне припинення своєї діяльності у Росії.

До відома, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії