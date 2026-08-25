Від Гереги до Гетманцева. Повний список нагороджених нагрудним знаком Ради імені Вячеслава Чорновола

Відзнаки за внесок у розвиток українського парламентаризму отримали 19 осіб, двох із них нагородили посмертно

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив нагрудні знаки Верховної Ради України «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола. Цього разу парламентську відзнаку отримали 19 осіб, серед яких народні депутати та представники керівництва Верховної Ради, пише «Главком».

Вручення нагород відбулося під час урочистих заходів з нагоди ухвалення Акта проголошення незалежності України, 24 серпня 2026 року.

Нагрудний знак «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола є однією з нових почесних відзнак Верховної Ради. Її запровадили у 2025 році. Відзнакою нагороджують за визначні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів та внесок у міжпарламентську співпрацю.

Нагрудним знаком Верховної Ради України «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола нагороджені:

Олег Макаров – посмертно

Ярослав Рущишин – посмертно

Олександр Корнієнко

Олена Кондратюк

Данило Гетманцев

Сергій Кальченко

Вадим Галайчук

Іван Крулько

Ахтем Чийгоз

Григорій Мамка

Олександр Бакумов

Лариса Білозір

Олександр Герега

Сергій Козир

Павло Бакунець

Сергій Власенко

Юрій Здебський

Юрій Павленко

Ніна Южаніна

Нагрудний знак імені Вячеслава Чорновола Верховна Рада запровадила в межах оновлення системи парламентських нагород. Відповідне рішення було спрямоване, зокрема, на дерадянізацію підходів до відзначення громадян та інших осіб нагородами парламенту.

Нагадаємо, під час урочистих заходів 24 серпня Стефанчук відзначив Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Омбудсман отримав іншу парламентську нагороду – нагрудний знак Верховної Ради України «За служіння Українському народу» імені Левка Лук’яненка.

Ця відзнака призначена для нагородження за самовіддане служіння Українському народові та внесок у зміцнення української державності. Разом із нагрудним знаком імені Чорновола вона належить до нових почесних відзнак Верховної Ради.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди іноземним лідерам, які прибули до Києва з нагоди 35-річчя відновлення незалежності України.

Ордени Свободи отримали президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Наусєда та Фінляндії Александр Стубб. Президентку Молдови Маю Санду нагороджено орденом княгині Ольги І ступеня.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден отримав орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, а прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс – орден «За заслуги» І ступеня. Президент Європейської ради Антоніу Кошта був нагороджений орденом Європи.

Крім того, Зеленський уперше вручив нову державну відзнаку «Вдячність Українського народу». Нею відзначено народ Великої Британії, а нагороду отримав прем'єр-міністр країни Енді Бернем, який прибув до України зі своїм першим закордонним візитом. Відзнакою нагороджуватимуть друзів і партнерів, які від початку допомагали українському народові.