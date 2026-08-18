Буданов вручив главі УГКЦ орден князя Ярослава Мудрого (фото)

Блаженніший Святослав назвав нагороду відзнакою всієї УГКЦ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вручив Блаженнішому Святославу, главі Української греко-католицької церкви, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба УГКЦ.

Державну нагороду главі УГКЦ присудили указом Президента України Володимира Зеленського №532/2026 від 26 червня 2026 року. Відзнакою нагородили за вагомий внесок у зміцнення української державності, мужність і самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, розвиток суспільного життя, а також сумлінне виконання професійного обов’язку.

Глава Української греко-католицької церкви подякував за орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Він підкреслив, що вважає цю державну нагороду відзнакою всієї Української греко-католицької церкви.

У церемонії взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, владика Йосиф Мілян, протосинкел Київської архиєпархії, владика Степан Сус, єпископ Патріаршої курії, владика Василь Тучапець, екзарх Харківський, а також владика Максим Рябуха, екзарх Донецький.

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Після вручення нагороди відбулася розмова керівництва Офісу президента України з Главою УГКЦ та присутніми єпископами.

Нагадаємо, що у червні з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер.