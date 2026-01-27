Відбудова України: президент повідомив про роботу над документом

Зеленський: Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні урядовці з командою Офісу президента працювали із документом щодо відбудови України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1434-го дня війни.

«Є щира цікавість партнерів, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу президента працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути».

Як повідомлялося, відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

До слова, президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України.