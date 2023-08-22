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Зеленський повідомив, про що говорив із президентом Сербії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, про що говорив із президентом Сербії
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

сторони обговорили повагу до Статуту ООН і непорушность кордонів

Сьогодні, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Лідери, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та Косово. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії Вучичем.Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі.Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом», - написав глава держави.

Президента Сербії також повідомив про зустріч в Instagram. «Хороша і відверта розмова з президентом Володимиром Зеленським про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу. Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту», – написав Вучич.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що Україна також поважатиме територіальний суверенітет Сербії.

Теги: Сербія Косово Володимир Зеленський Україна президент суверенітет

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