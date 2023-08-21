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Зеленський зустрінеться в Афінах із президентом Сербії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський зустрінеться в Афінах із президентом Сербії
За словами Вучича, двостороння зустріч із Зеленським відбудеться завтра вранці
фото з відкритих джерел

Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що Україна також поважатиме територіальний суверенітет Сербії

Президент України Володимир Зеленський в Афінах проведе зустріч із президентом Сербії Олександром Вучичем. Про це повідомляє Kurir.

За словами Вучича, двостороння зустріч з українським лідером відбудеться завтра вранці.

Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що Україна також поважатиме територіальний суверенітет Сербії.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав саміт щодо Балкан у грецьких Афінах.

До слова, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію, а 20 серпня прибув з візитом до Нідерландів.

Теги: Сербія Володимир Зеленський Греція

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