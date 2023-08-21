Зеленський зустрінеться в Афінах із президентом Сербії

Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що Україна також поважатиме територіальний суверенітет Сербії

Президент України Володимир Зеленський в Афінах проведе зустріч із президентом Сербії Олександром Вучичем. Про це повідомляє Kurir.

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За словами Вучича, двостороння зустріч з українським лідером відбудеться завтра вранці.

Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що Україна також поважатиме територіальний суверенітет Сербії.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав саміт щодо Балкан у грецьких Афінах.

До слова, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію, а 20 серпня прибув з візитом до Нідерландів.