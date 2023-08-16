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Відмова від російського шрифту. В'ятрович пояснив, чому це важливо

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відмова від російського шрифту. В'ятрович пояснив, чому це важливо
Російський шрифт «Іжиця»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Законопроєкт полягає в тому, щоб відмовитися від використання шрифтів російського походження у роботі парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9606 «Про припинення використання шрифтів російського походження в роботі Верховної Ради України», зокрема шрифту «Іжиця». Як пояснив народний депутат Володимир В'ятрович, люди просто не розуміють, як негативно російські шрифти впливають на життя та сприйняття світу українців.

«Багато хто навіть не замислюється над тим, наскільки символи, дизайн і стиль впливають на наше життя і наше сприйняття світу. Відтак – не розуміють, чому важливо звільнитися від російського стилю й символіки. Саме в цьому – корені хейту навколо проєкту постанови Верховної Ради №9606 про відмову від російського шрифту «Іжиця», – пояснює В’ятрович.

Нардеп пояснює: суть законопроєкту в тому, щоб відмовитися від використання шрифтів російського походження (перша за все шрифта «Іжиця») у роботі парламенту та його апарату. З 1 січня 2024 року такі шрифти не мають використовуватися в Раді, у тому числі при оформленні документів. 

«Існують цілих п’ять постанов парламенту, де сказано, що у почесних грамотах, документах про премії й іменні стипендії Верховної Ради використовується саме «Іжиця». Проєкт 9606 пропонує натомість в усіх цих постановах записати «шрифт Volja», створений на основі робіт українського графіка Ніла Хасевича», – каже В’ятрович.

Верховна Рада не збирається регулювати своєю постановою використання шрифтів будь-якими іншими органами влади, підприємствами, організаціями чи громадянами, наголосив нардеп.

«Але може закликати наслідувати її приклад і відмовитися від російських шрифтів, що і передбачено пунктом третім постанови: «Рекомендувати Президенту України, Кабінетові Міністрів України та іншим державним органам, а також підприємствам, установам та організаціям припинити використання шрифтів російського походження, зокрема давньослов’янського шрифту «Іжиця» та похідних від нього». Цілком логічний і виважений проєкт, який заслуговує на якнайшвидше ухвалення парламентом», – додав В’ятрович.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про припинення використання шрифтів російського походження в роботі парламенту, зокрема шрифту «Іжиця». Законопроєктом пропонується припинити використання шрифтів російського походження, зокрема давньослов’янського шрифту «Іжиця» та похідних від нього при оформленні документів та у всіх інших випадках в роботі Ради.

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Теги: Верховна Рада Володимир В'ятрович

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