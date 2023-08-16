Відмова від російського шрифту. В'ятрович пояснив, чому це важливо

Законопроєкт полягає в тому, щоб відмовитися від використання шрифтів російського походження у роботі парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9606 «Про припинення використання шрифтів російського походження в роботі Верховної Ради України», зокрема шрифту «Іжиця». Як пояснив народний депутат Володимир В'ятрович, люди просто не розуміють, як негативно російські шрифти впливають на життя та сприйняття світу українців.

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«Багато хто навіть не замислюється над тим, наскільки символи, дизайн і стиль впливають на наше життя і наше сприйняття світу. Відтак – не розуміють, чому важливо звільнитися від російського стилю й символіки. Саме в цьому – корені хейту навколо проєкту постанови Верховної Ради №9606 про відмову від російського шрифту «Іжиця», – пояснює В’ятрович.

Нардеп пояснює: суть законопроєкту в тому, щоб відмовитися від використання шрифтів російського походження (перша за все шрифта «Іжиця») у роботі парламенту та його апарату. З 1 січня 2024 року такі шрифти не мають використовуватися в Раді, у тому числі при оформленні документів.

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«Існують цілих п’ять постанов парламенту, де сказано, що у почесних грамотах, документах про премії й іменні стипендії Верховної Ради використовується саме «Іжиця». Проєкт 9606 пропонує натомість в усіх цих постановах записати «шрифт Volja», створений на основі робіт українського графіка Ніла Хасевича», – каже В’ятрович.

Верховна Рада не збирається регулювати своєю постановою використання шрифтів будь-якими іншими органами влади, підприємствами, організаціями чи громадянами, наголосив нардеп.

«Але може закликати наслідувати її приклад і відмовитися від російських шрифтів, що і передбачено пунктом третім постанови: «Рекомендувати Президенту України, Кабінетові Міністрів України та іншим державним органам, а також підприємствам, установам та організаціям припинити використання шрифтів російського походження, зокрема давньослов’янського шрифту «Іжиця» та похідних від нього». Цілком логічний і виважений проєкт, який заслуговує на якнайшвидше ухвалення парламентом», – додав В’ятрович.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про припинення використання шрифтів російського походження в роботі парламенту, зокрема шрифту «Іжиця». Законопроєктом пропонується припинити використання шрифтів російського походження, зокрема давньослов’янського шрифту «Іжиця» та похідних від нього при оформленні документів та у всіх інших випадках в роботі Ради.