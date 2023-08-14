Головна Країна Політика
search button user button menu button

Арахамію шантажують? Стало відомо, як УПЦ МП блокує розгляд питання про свою заборону

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Арахамію шантажують? Стало відомо, як УПЦ МП блокує розгляд питання про свою заборону
Низка депутатів, серед яких Артем Культенко, активно лобіюють інтереси Московської церкви у Раді
фото: Цензор.нет

У провладній монобільшості є низка «дуже православних» депутатів, які поставили керівництву ультиматум 

Причина, чому Верховна Рада не може вирішити питання із забороною Московської церкви в Україні – це критична кількість «богобоязних» депутатів, які шантажують голову моновладної партії «Слуга народу» Давида Арахамію. Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

Як пояснює керівництво монобільшості, на вирішення питання з Московським патріархатом в Раді просто не вистачає голосів. Причому корінь проблеми – всередині провладної фракції, де є критична кількість «богобоязних» депутатів, які з різних міркувань не хочуть підтримувати навіть лагідний кабмінівський сценарій.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко наразі є опорою та надією УПЦ МП в коридорах влади. До «тихих» лобістів Московського патріархату зараховують «групу Разумкова» та «групу Павлюка» (щоправда, обидві – не повністю). У цьому таборі також поодинокі депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні». Радикально налаштованим також є колишній «слуга» Артем Дмитрук, який захищає вірян московського патріархату від «незаконних організованих рейдерських атак, протиправних захоплень храмів та церков УПЦ (МП) на всій території України». Він навіть звертався щодо захисту їхніх порушених прав до МВС та погрожував «хресним ходом проти влади». Тепер його задача – контролювати, аби не звернули зі «шляху істинного» його нові попутники з групи «Відновлення України».

Для того, щоб не дати заборонити Московський патріархат, «богобоязні» депутати шантажують неголосуванням за маркерні «МВФівські» закони для продовження макрофінансової допомоги (наприклад, погрожують не підтримувати друге читання відновлення е-декларування), якщо проблему Московського патріархату буде вирішено за сприяння інших фракцій. Тож головні куратори голосувань монобільшості – Давид Арахамія та Андрій Мотовиловець – воліють дмухати на воду, аби не зруйнувати чутливі парламентські баланси. 

Нагадаємо, що після страшного ракетного удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі низка священників УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою. Окрім того, всередині опальної церкви з десяток архієреїв вимагають скликання нового Помісного собору з прийняттям рішень щодо повного розриву з «московським дахом». Але поки перетягування канату між прихильниками повної самостійності церкви та «москвофілами», які намагаються пересидіти війну і залишити все, як є, триває.

Народні депутати зареєстрували 11 законопроєктів, які з різним ступенем радикальності унеможливлюють роботу цього осередку «руського миру» в Україні. Кілька з них вже схвалені профільним комітетом, але до голосування принаймні в першому читанні хоча б за один з них депутатські руки ніяк не дотягнуться. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Московська церква в Україні партія Слуга народу Давид Арахамія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арахамія зазначив, що у суспільстві «назріває дуже серйозне невдоволення діями» посадовців та їх пріоритетами
Арахамія попередив місцеву владу про наслідки гучних держзакупівель
17 липня, 15:19
Нардепи переконують, що ухвалення закону про англійську мову допоможе досягти корисних змін одразу на кількох напрямках
Англійська стане обов'язковою? Комітет Ради ухвалив рішення
20 липня, 11:45
Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах
Скандал із Мальдівами. «Слуга» Арістов складає мандат
25 липня, 15:17
Арахамія вважає, що відпочинок нардепа Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Арістова на Мальдівські острови
Арахамія пояснив різницю між «слугами» Торохтієм та Арістовим
3 серпня, 19:30
Законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців у першому читанні
Рада підтримала повернення електронного декларування для чиновників
27 липня, 16:05
Митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич)
Розрив із Москвою – духовна смерть. Одіозний митрополит УПЦ МП записав жалісливе відео
29 липня, 01:39
Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату 31 липня
«Слуга» Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження
1 серпня, 21:31
Олександр Дубінський, Максим Бужанський та Данило Гетманцев
Хто з нардепів поширює дописи проросійських каналів: дані руху «Чесно»
2 серпня, 12:08
Планується створити єдиний реєстр державних резервів
Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном
9 серпня, 15:40

Політика

Арахамію шантажують? Стало відомо, як УПЦ МП блокує розгляд питання про свою заборону
Арахамію шантажують? Стало відомо, як УПЦ МП блокує розгляд питання про свою заборону
Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку (фото)
Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку (фото)
Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну
Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну
Призупинення безвізу з Ізраїлем: посол Корнійчук вніс ясність
Призупинення безвізу з Ізраїлем: посол Корнійчук вніс ясність
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
17K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
13K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
11K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
9452
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
6511
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту