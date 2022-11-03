Відпустка для військових. Парламент ухвалив рішення

Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Рада підтримала надання відпустки військовослужбовцям під час військового стану

Верховна Рада сьогодні, 3 листопада, підтримала за основу законопроект № 8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

До слова, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.