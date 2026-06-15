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Удар по Києво-Печерській лаврі. Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Києво-Печерській лаврі. Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм
Президент поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент запросив патріарха Варфоломія до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Глава держави подякував його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання», – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський і патріарх Варфоломій обговорили можливі формати для особистих зустрічей. Президент запросив його до України й подякував за молитви за країну та людей.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

Зауважимо, 15 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Він поінформував колег про наслідки масованого удару Росії по Україні цієї ночі, внаслідок якого постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено

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Теги: саміт Володимир Зеленський Вселенський патріарх Варфоломій Києво-Печерська лавра

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