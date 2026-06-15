Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН

Сибіга: Сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора

Україна скликає термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими атаками Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак. Загинули мирні люди, були поранені діти, а сміливі рятувальники віддали життя внаслідок цинічного повторного удару по місцю атаки. Масштабних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти історичної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра – об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО», – наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, атаками на українців, міста, культурну та релігійну спадщину Росія демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй.

«Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності. Ми вдячні нашим партнерам за солідарність і незмінну підтримку України, яка захищає своїх людей, свою спадщину та принципи Статуту ООН», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

Зауважимо, 15 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Він поінформував колег про наслідки масованого удару Росії по Україні цієї ночі, внаслідок якого щонайменше чотири людини загинули та майже 30 отримали поранення в Києві, а також постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.