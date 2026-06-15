«Абсурд». МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Києво-Печерській лаврі

Тихий: ЮНЕСКО продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат

Міністерство закордонних справ України розкритикувало реакцію ЮНЕСКО на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого.

Речник звернув увагу на те, що у своїй заяві ЮНЕСКО не вказала, що удару по Києво-Печерській лаврі завдала Росія.

«Абсурд. Організація, відповідальна за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого її захищає. Чому так важко просто сказати «російський удар»? На жаль, за керівництва Халеда Ель-Енані, ЮНЕСКО продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат», – зауважив Тихий.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Зауважимо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) виступила з офіційною заявою, у якій засудила удар по Києво-Печерській лаврі. В організації підкреслили, що Лавра є однією з найважливіших духовних та культурних пам’яток України, а будь-які удари по подібних об'єктах є прямим порушенням міжнародного права.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено.