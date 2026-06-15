Свириденко зробила заяву про відновлення Успенського собору після атаки РФ

Юлія Свириденко: Відновлення Успенського собору та необхідне для цього фінансування сьогодні обговорили з президентом

Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Відновлення Успенського собору та необхідне для цього фінансування сьогодні обговорили з президентом. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Уже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

Зауважимо, 15 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Він поінформував колег про наслідки масованого удару Росії по Україні цієї ночі, внаслідок якого щонайменше чотири людини загинули та майже 30 отримали поранення в Києві, а також постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.