Що відбувається з мирними переговорами? Буданов заінтригував заявою

Буданов підкреслив, що на перебіг війни впливає ситуація на Близькому Сході та коливання цін на енергоносії

Війна на Близькому Сході зупинила мирні переговори з РФ? Буданов пояснив ситуацію

Переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit, повідомляє кореспондент «Главкома».

Буданов наголосив, що попри відсутність публічних зустрічей мирний процес не припиняється. «Те, що ви не бачите відкритих зустрічей, не означає, що процес стоїть», – пояснив він.

Керівник Офісу президента, відповідаючи на запитання, чи скористалася Україна війною на Близькому Сході, зазначив, що відносини Києва з країнами Перської Затоки будувалися довше, ніж триває операція США проти Ірану.

«Я хочу вам нагадати, скільки обмінів і скільки перемовин вже пройшло... Тобто сказати, що ми почали історію з чистого листа, – неправильно. Чи скористалися ми цим? Україна під проводом нашого президента відправила експертів, які допомагають державам (Україна відправила на Близький Схід три команди експертів з питань безпеки та протидії БпЛА. Вони працюють у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії, – «Главком»). Звичайно, це дасть результат, оцінений в цих країнах», – пояснив він.

Водночас Буданов зауважив, що на перебіг війни і переговорні позиції сторін впливають також глобальні процеси, зокрема ситуація на Близькому Сході та коливання цін на енергоносії. На думку керівника Офісу президента, ці фактори можуть змінювати економічні можливості Росії, а отже – і її здатність продовжувати війну.

Водночас посадовець наголосив, що США відновили повну дію санкцій проти російської нафти, тому обмеження поновилися в повному обсязі. «Це відбулося вчора. Тож, все це має і буде мати вплив. Зрозуміло, що російські олігархи, які сидять на нафтових голках, поживши місяць трошки по-інакшому, зараз будуть хотіти повертатись до цього більше. Тож, думаю, це буде мати вплив», – каже він.

