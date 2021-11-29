Війни олігархів. Гриценко пояснив, хто проти кого

Коломойський веде війну проти Ахметова за допомогою Зеленського, – Гриценко

Президент Володимир Зеленський грає на стороні олігарха Ігоря Коломойського в його війні проти Ріната Ахметова.

Про це заявив ексміністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

«Ти за кого: за Зеленського чи за Ахметова? Такий вибір відтепер нам усім нав'язує і активно поширює ботофермами і придворними комунікаторами Банкової. Насправді, правильніше і чесніше було б ставити питання як є: ти за Зеленського (з Коломойським) чи за Ахметова? Але ж альянс із «правильним» олігархом Зеленський не афішує і, як показав той же пресмарафон, сором'язливо замовчує», – зазначив Гриценко.

Замість підігрування одному олігархові в боротьбі з іншим Зеленський мав би виконати свої передвиборчі обіцянки – «викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ», вважає Гриценко.

«Все решта, в тому числі нинішні ігрища в держперевороти – то нещиро, несистемно, ангажовано і призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога», – резюмував Гриценко.