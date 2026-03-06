Головна Світ Політика
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Посол Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані
Посол Ірану та постійний представник при Організації Об'єднаних Націй підтвердив право Ірану на законну самооборону

Постійний представник Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що країна вважає свої дії законним правом на самооборону і не припинить їх до завершення агресії з боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рresstv.ir.

Офіційний Тегеран наполягає, що реагує на зовнішні загрози, вимагаючи від міжнародної спільноти засудити дії Вашингтона та Тель-Авіва.

«У відповідь на агресію Ісламська Республіка продовжує здійснювати своє невід’ємне та законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН», – заявив Амір-Саїд Іравані.

Тим часом він закликав генерального секретаря ООН та держави-члени Ради Безпеки засудити американо-ізраїльську агресію, яка порушує Статут ООН та основоположні принципи міжнародного права.

Постійний представник Ірану при ООН заявив, що агресор навмисно атакує цивільну інфраструктуру, включаючи спортивні споруди, центри громадського відпочинку, аеропорти, школи, освітні центри та житлові райони.

«ООН має закликати Вашингтон і Тель-Авів негайно припинити всі свої нападки на суверенітет і територіальну цілісність Ісламської республіки та притягнути обидва режими до відповідальності за кричущі порушення міжнародного гуманітарного права, а також за воєнні злочини та злочини проти людяності», – закликав постійний представник Ірану при ООН.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «втратив усе» після останніх ударів та не має достатніх можливостей для подальшого протистояння. Президент США також заявив про великі запаси боєприпасів і готовність продовжувати удари. Окрім цього, президент США заявив, що Вашингтон хотів би бачити в Ірані нового лідера.

Теги: Іран США Дональд Трамп війна ООН

