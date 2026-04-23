ЄС уперше з 2013 року розпочав роботу над договором про вступ нової держави

Чорногорія наблизилася до вступу до ЄС

Країни-члени ЄС домовилися розпочати роботу над проєктом договору про вступ Чорногорії до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос.

Єврокомісарка наголосила, що це вперше з 2013 року ЄС розпочинає роботу над договором про вступ нової держави-члена. «Вітаю Чорногорію та Мілойко Спаїча! Ваше майбутнє в складі Європейського Союзу набуває реальних обрисів», – написала вона, назвавши це «важливим кроком на шляху до членства в ЄС».

Посадовиця додала, що цей крок є «чітким визнанням прогресу Чорногорії та заохоченням до прискорення реформ». «Це також дає можливість винести уроки з минулих розширень та включити нові й більш надійні запобіжні заходи в майбутні договори про вступ, щоб запобігти відступу», – каже Кос.

Як відомо, статус кандидата на вступ до Євросоюзу Чорногорія отримала у 2010 році. Її вже давно називають одним із головних претендентів на те, щоб стати першою країною, що приєдналася до ЄС, після вступу Хорватії у 2013 році.

При цьому в ЄС обговорювалася можливість прискореного надання членства для України, що викликало невдоволення країн західних Балкан, які давно «стоять у черзі». Керівництво частини країн, однак, дало зрозуміти, що виняток для України навряд чи буде зроблений. Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС, але офіційні переговори про вступ поки не розпочалися, їхній початок дотепер блокувала Угорщина. Після зміни влади в Будапешті цей процес може активізуватися.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна готова відкласти отримання частини пільг від Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку. За словами Качки, Україна готова на кілька років відкласти отримання субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP), щоб зменшити занепокоєння щодо цієї політично чутливої програми євроблоку.

До слова, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані символічні переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.