Як довго триватиме війна: прогноз Подоляка

Михайло Подоляк вважає, що тривалість війни залежить від безлічі факторів, зокрема і кількості накопиченої зброї

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, як довго може тривати війна з Росією. Як зазначив він в інтерв'ю виданню «Медуза», «якщо рахувати по накопиченій зброї, це може затягнутися на термін від двох до шести місяців».

Водночас він наголосив, що не хотів би ставити конкретні терміни, оскільки тривалість війни залежить від безлічі факторів.

«Війна – нелінійний процес, впливають десятки, а то й сотні факторів, включаючи непрямі військові й непрямі дипломатичні. Я б терміни конкретно не ставив. Я б більше аналізував зміни суспільних настроїв в нашій країні, в Росії, в Європі. Ми зараз розуміємо, що необхідно знову почати більш інтенсивно працювати з проросійським лобі, яке є в Європі, для того, щоб воно не мало можливості ці просувати далі вбивчі для України наративи», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українським військовим вдалося звільнити населених пунктів за 100 днів війни.