Арестович запропонував відомій журналістці «застрелитися»: усе через «вагнергейт»

На думку Олексія Аретовича, оцінку діям Яніни Соколової та тієї особи, що передала їй оприлюднені документи, мають надати правоохоронні органи

На думку радника керівника Офісу президента, оприлюднення документів по «справі вагнерівців» може завдати значної шкоди державі

Документи, що стосуються операції українських спецслужб по захопленню найманців приватної військової компанії «Вагнер», оприлюднені 18 листопада журналісткою Яніною Соколовою, мають гриф «цілком таємно». Про це на своїй Facebook-сторінці написав позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака, блогер та актор Олексій Арестович.

Радник голови Офісу президента наголосив, що людина, яка скопіювала цілком таємні документи, робила це із конкретною метою.

Ця людина, на думку Арестовича, або заздалегідь планувала використати їх у медійній сфері, або «є ворогом і робила це системно».

До того ж блогер звернув увагу, що один з документів був скопійований ще до реєстрації у відділі діловодства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, оскільки не має відповідного штампу.

«У будь-якому випадку – це дія, що має ознаки ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки. Наразі справа за правоохоронними органами. Тим, хто це зробив, було б краще справді застрелитися. Це вже не фігура мови. Тепер наше суспільство теж має оцінити такі речі», – зазначив Арестович.

Також радник голови Офісу президента зажадав оцінки дій Яніни Соколової, що оприлюднила вищезгадані документи, з боку журналістської спільноти. На думку Арестовича, за детальне розкриття задуму секретної операції Соколова «може отримати…. зірку Героя РФ».

Олексій Арестович висловив нерозуміння, яке саме суспільне значення мають оприлюднені документи: «Чого ми ще не знаємо? Позивні агентів? Їхнє місце розташування? Хронологію операції?».

Блогер підсумував, що відтепер з усім цим доведеться розбиратися правоохоронним органам, яким буде потрібно з’ясувати, чи є оприлюднені документи справжніми та з яких мотивів журналістка вирішила оприлюднити їх.

Нагадаємо, відома журналістка Яніна Соколова 18 листопада, оприлюднила документи, які їй нібито підкинули на флешці біля робочого офісу. Матеріали стосуються організації спецоперації із захоплення «вагнерівців» та належать до внутрішнього документообігу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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