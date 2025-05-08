Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору

Зеленський: Ми хочемо, щоб наш опір і героїзм українців надихав інші народи

Під час онлайн-зустрічі зі студентами провідних університетів Еквадору Володимир Зеленський подякував за підтримку України та закликав не залишатися осторонь російської агресії

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч зі студентами та викладачами провідних університетів Еквадору, зокрема Сан-Франсіско-де-Кіто, Каса Гранде, Еспіріту Санто, Андського університету Сімона Болівара та Вищої політехнічної школи ЕСПОЛ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

Під час розмови Зеленський подякував Еквадору за стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за участь у міжнародних ініціативах, спрямованих на захист української державності.

«Я вірю, що ми зможемо повернути мир нашим людям і гарантувати їм безпеку. Після перемоги свободи в Україні ми дякуватимемо всьому світу за підтримку – зокрема Латинській Америці, її різним народам, характерам і, головне, волелюбним серцям», – заявив Президент.

Він наголосив, що, попри щоденні обстріли та довгий фронт, Україна вже четвертий рік повномасштабної війни продовжує боротися та утверджувати свою незалежність.

«Ми хочемо, щоб наш опір і героїзм українців надихав інші народи. Якщо Україні вдалося протистояти агресії, то й будь-який інший злочинець може зазнати поразки», — додав він.

Окремо Зеленський зупинився на ситуації на фронті та залученні Росією іноземних бойовиків, що, за його словами, свідчить про нестачу власних ресурсів у країни-агресора.

Президент також розповів про дипломатичні зусилля задля встановлення справедливого миру, підкресливши важливу роль Сполучених Штатів, посилення санкційного тиску на РФ та запобігання їхньому обходу.

Особливу увагу Глава держави приділив ролі Латинської Америки у досягненні миру. Він нагадав, що саме агресія Росії та блокування Чорного моря призвели до того, що країни цього регіону, як і Африки, залишилися без необхідної агропромислової продукції з України.

«Не можна залишатися нейтральними. Це не конфлікт між двома країнами — це Росія вторглася на нашу землю. Потрібно припинити сприяти обходу санкцій, не торгувати з агресором — усе це реально зробити», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент розповів, що завтра, 8 травня, Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки.