Кім Кардаш'ян дала свідчення у суді про пограбування в Парижі

«Я думала, що помру»: Кім Кардаш'ян розповіла в суді про жахливе пограбування в Парижі

Кім Кардаш'ян розповіла в паризькому суді про жахливі хвилини, які вона пережила під час пограбування ювелірних виробів у 2016 році, що назавжди змінило її життя. Зв'язана, із заклеєним ротом та пістолетом біля скроні, вона мовчки молилася за свою родину, будучи впевненою, що це її останні миті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на APnews.

«Я була впевнена, що саме в цей момент він мене зґвалтує», – зізналася Кардаш'ян. «Я справді думала, що помру».

Зірка реаліті-шоу пригадала, як прокинулася від гучних кроків на сходах, помилково вважаючи, що це її сестра Кортні з подругою повертаються після вечірки. Її крики «Алло? Алло? Хто там?» залишилися без відповіді, і до кімнати увірвалися чоловіки в масках.

Спроба викликати допомогу виявилася марною – вона не знала французького номера екстреної служби, а один із нападників вирвав у неї телефон. Її кинули на ліжко, зв'язали руки пластиковими стяжками та приставили пістолет до голови.

«У мене є діти», – процитувала свої слова Кардаш'ян. «Я маю дістатися додому. Вони можуть забрати все. Я просто маю дістатися додому».

Згодом її затягли до ванної кімнати, де один із грабіжників заклеїв їй рота скотчем, запевнивши, що все буде добре, якщо вона мовчатиме. Останнє, що Кардаш'ян бачила перед тим, як її замкнули у ванній, були фігури чоловіків у масках, які викрадали ювелірні вироби на суму понад $6 млн.

Її емоційні свідчення стали ключовим моментом судового процесу, який привернув увагу не лише Франції, але й усього світу, знову порушивши питання про ціну слави та вразливість публічних особистостей в цифрову епоху.

На момент пограбування Кім Кардаш'ян була однією з найвпливовіших жінок у світі, іконою стилю та бізнес-магнатом, яка майстерно використовувала соціальні мережі для спілкування з мільйонами підписників. Проте саме ця публічність, за словами французьких прокурорів, і стала причиною нападу досвідченої злочинної групи, яка відстежувала її через Instagram.

У суді Кардаш'ян подякувала французькій владі за можливість «поділитися своєю правдою». Вона розповіла, як нападники, переодягнені поліцейськими, увірвалися до її готелю, зв'язавши консьєржа.

«Я подумала, що це якийсь теракт», – згадала вона. Один із грабіжників вимагав її діамантову каблучку.

Серед дванадцяти первинно затриманих підозрюваних один помер, а іншого було виправдано за станом здоров'я. Французька преса назвала їх «дідусями-розбійниками» («les papys braqueurs»), проте прокурори наполягають на серйозності їхніх злочинів, включаючи збройне пограбування, викрадення людини та участь у злочинному угрупованні, що може призвести до довічного ув'язнення. Двоє обвинувачених визнали свою присутність на місці злочину, один з них стверджує, що не знав, кого саме вони грабують.

Після втечі нападників Кардаш'ян змогла звільнити руки, потерши скотч об раковину. Знайшовши свою подругу та стилістку Сімону Аруш, вони, побоюючись повернення грабіжників, сховалися на балконі в кущах, звідки Кардаш'ян зателефонувала своїй матері.

Аруш, яка також давала свідчення в суді, пригадала крики Кардаш'ян: «Мені потрібно жити! Забирайте все, мені потрібно жити!». Вона замкнулася у ванній кімнаті та надіслала тривожне повідомлення сестрі та охоронцю Кардаш'ян. Пізніше вона побачила, як Кардаш'ян, зі зв'язаними щиколотками, стрибала сходами, перебуваючи в стані шоку.

Суддя Девід Де Пас порушив питання про те, чи не спровокувала Кардаш'ян напад, публікуючи фотографії своїх коштовностей. Аруш категорично відкинула цю думку, наголосивши, що носіння ювелірних виробів не робить жінку мішенню для злочину.

Після пограбування Кардаш'ян зіткнулася з критикою, зокрема від дизайнера Карла Лагерфельда, який вважав, що вона занадто відкрито демонструвала своє багатство. Однак, коли стали відомі жахливі деталі нападу, громадська думка змінилася на її користь.

«У мене почала з'являтися ця фобія виходити на вулицю», – зізналася Кардаш'ян, підкресливши, що цей досвід кардинально змінив її життя. Вона також розповіла про подальше пограбування її будинку в Лос-Анджелесі, яке, ймовірно, було наслідуванням паризького нападу. За її словами, без постійної охорони вона не може спати спокійно і тепер утримує вдома від чотирьох до шести охоронців.

Кардаш'ян також зазначила, що на момент пограбування 2016 року її охоронець перебував в іншому готелі, оскільки вони вважали готель безпечним місцем. Вона зі смутком згадала, що Париж, який колись був для неї улюбленим і безпечним місцем, де вона могла спокійно гуляти навіть вночі, тепер асоціюється з жахом.

Очікується, що судовий розгляд у цій резонансній справі завершиться пізніше цього місяця.

Нагадаємо, незвичайну спідню білизну випустила для власного бренду Skims американська зірка реаліті-шоу, світська левиця Кім Кардаш'ян.