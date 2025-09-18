Головна Країна Політика
search button user button menu button

Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності
ЦПК заявив, що закон полегшить життя корупціонерам
фото: скриншот

У випуску «Голосу України» було опубліковано законопроєкт №11533

Президент Володимир Зеленський підписав 17 вересня закон, що обмежує доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсьогодні документ набрав чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос України».

У випуску «Голосу України», офіційного видання Верховної Ради, було опубліковано законопроєкт №11533. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні.

Закон на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам. Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних.

Наразі при авторизації до реєстру нерухомості висвітлює таке:

Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності фото 1

Нагадаємо, у серпні 2025 року Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533,  який обмежує доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат.

Згідно з новим законом, під час дії воєнного стану та ще рік після його скасування буде обмежено доступ до інформації про розташування нерухомості та кадастрових номерів земельних ділянок, власниками яких є юридичні особи. Як зазначили у Центрі протидії корупції, ці дані були ключовим інструментом для журналістів-розслідувачів, які викривають корупційні схеми. У ЦПК також додали, що такий закон полегшить життя корупціонерам, які зможуть легше приховувати свої статки через підконтрольні їм компанії. 

Читайте також:

Теги: закон нерухомість корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні найдорожче орендувати однокімнатні квартири у Львові
Україна чи Польща? Де вигідніше орендувати житло
Вчора, 10:44
Маєток Пріцкера з'явився на ринку продажу нерухомості в жовтні 2024 року
Майно різко подешевшало: спадкоємець Hyatt продає найбільший маєток у США
Вчора, 09:34
Авторка петиції наголосила, що через відсутність регулювання діяльності рієлторів, українці змушені платити великі комісії
Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів
15 вересня, 20:38
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
6 вересня, 06:22
Посилення тиску на журналістів. Національна асоціація адвокатів вимагає від президента підписати скандальний закон
Посилення тиску на журналістів. Національна асоціація адвокатів вимагає від президента підписати скандальний закон
3 вересня, 13:55
Відтепер кожен, хто впливає на державні рішення, повинен офіційно зареєструватися та звітувати про свою діяльність
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі Війна і бізнес
2 вересня, 11:30
Заборонити президентові України вести переговори з Росією можна лише змінивши Конституцію
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст
30 серпня, 22:31
Все більше покупців житла просять «тестувати» нерухомість перш ніж укладати угоду
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
29 серпня, 16:15
Плачков підкреслив, що врегулювання боргової кризи потребує законодавчих рішень та політичної волі
Боргову кризу на ринку електроенергії потрібно вирішувати на рівні держави – ексміністр
24 серпня, 09:47

Політика

Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності
Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння Героя України Парубію
Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння Героя України Парубію
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів
Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua