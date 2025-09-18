Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності

У випуску «Голосу України» було опубліковано законопроєкт №11533

Президент Володимир Зеленський підписав 17 вересня закон, що обмежує доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсьогодні документ набрав чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос України».

У випуску «Голосу України», офіційного видання Верховної Ради, було опубліковано законопроєкт №11533. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні.

Закон на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам. Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних.

Наразі при авторизації до реєстру нерухомості висвітлює таке:

Нагадаємо, у серпні 2025 року Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат.

Згідно з новим законом, під час дії воєнного стану та ще рік після його скасування буде обмежено доступ до інформації про розташування нерухомості та кадастрових номерів земельних ділянок, власниками яких є юридичні особи. Як зазначили у Центрі протидії корупції, ці дані були ключовим інструментом для журналістів-розслідувачів, які викривають корупційні схеми. У ЦПК також додали, що такий закон полегшить життя корупціонерам, які зможуть легше приховувати свої статки через підконтрольні їм компанії.