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Втрати ЗСУ. Данілов різко розкритикував західні ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Втрати ЗСУ. Данілов різко розкритикував західні ЗМІ
Данілов: «Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО наголосив, що цифри про втрати ЗСУ, які називають західних ЗМІ, є перебільшеними

Інформація західних ЗМІ щодо кількості втрат української армії не відповідає дійсності. Цифри, які називають журналісти, перебільшені. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Welt.

«Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тис. військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що йому незрозуміло, «чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати».

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тис., більшість – росіяни. Як стверджує видання, Україна нібито втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тис. пораненими.

До слова, інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею, за її розповсюдження встановлена кримінальна відповідальність.  Зокрема у конкретних підрозділах та на конкретних напрямках, противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.

Теги: ЗСУ РНБО війна Олексій Данілов втрати

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