Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний присоромив ЗМІ, які малюють йому рейтинги і приписують штаби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Залужний присоромив ЗМІ, які малюють йому рейтинги і приписують штаби
Залужний розкритикував українські ЗМІ
фото: АР

Залужний заявив, що не підтримує жодних ідей проведення виборів під час війни

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував медіа за поширення чуток про те, що він нібито збирає команду для участі у виборах, запрошуючи до неї військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його пост у Facebook.

«Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою», – йдеться у дописі.

Залужний присоромив ЗМІ, які малюють йому рейтинги і приписують штаби фото 1

Залужний заявив, що не підтримує жодних ідей проведення виборів під час війни. Він наголосив, що кожен, хто отримає пропозицію від його імені долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, повинен повідомити про це правоохоронні органи. Також він підкреслив, що не створює жодних штабів чи партій і не має жодних зв’язків із політичними силами.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда», – підсумував посол.

Нагадаємо, французький портал Intelligence Online писав, що нібито від імені колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного зверталися до кількох відомих військових із пропозицією приєднатися до його майбутньої політичної сили та увійти до парламентського списку у разі його висунення кандидатом у президенти. Цю інформацію поширила низка українських видань

До слова, раніше британське видання The Guardian опублікувало статтю, присвячену колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. У матеріалі стверджується, що у березні 2025 року Залужний нібито відмовився контактувати з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який, за даними The Guardian, шукав альтернативу «проблемному Зеленському». Стаття викликала суперечки в соцмережі. Так, українці зазначають: цей матеріал – сигнал того, що Залужний збирається йти в президенти України.

Читайте також:

Теги: вибори Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Сьогодні, 14:37
У Молдові пройшли парламентські вибори
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
29 вересня, 12:12
Вибори у Молдові. Україні треба готуватись до...
Вибори у Молдові. Україні треба готуватись до...
25 вересня, 07:23
Чинна президентка Майя Санду може пишатися результатом своєї партії PAS, яка отримала більше половини голосів
Залізна Мая втримала Молдову в своїх руках Сусіди
29 вересня, 11:41
28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах у Молдові: прогноз експерта
21 вересня, 22:55
Партію Ірини Влах виключили із передвиборчих перегонів
У Молдові відсторонено проросійську партію від участі у виборах
26 вересня, 18:53
Санду заявила, що проголосувала за парламент, із яким можна будувати Європейську Молдову
Вибори у Молдові відбулися – третина громадян уже проголосували
28 вересня, 15:33
Додон анонсував протести після виборів
Вибори в Молдові визнали такими, що відбулися. Проросійські сили вже готують протести
28 вересня, 18:58
Зараз ті, хто керує Придністров'ям, «тихі», бо «бояться» Україну, каже Зеленський
На початку війни з Придністров’я лунали постріли. Зеленський розповів, що зробила Україна
27 вересня, 19:52

Політика

З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
Залужний присоромив ЗМІ, які малюють йому рейтинги і приписують штаби
Залужний присоромив ЗМІ, які малюють йому рейтинги і приписують штаби
Президент і бізнес обговорили відкриття експортних платформ зброї
Президент і бізнес обговорили відкриття експортних платформ зброї
Рада прийняла закон про Національну установу розвитку. Як функціонуватиме «банк банків»
Рада прийняла закон про Національну установу розвитку. Як функціонуватиме «банк банків»
Рада провалила голосування за призначення суддів КСУ
Рада провалила голосування за призначення суддів КСУ
Зеленський призначив нових членів Вищої ради правосуддя
Зеленський призначив нових членів Вищої ради правосуддя

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua