Залужний присоромив ЗМІ, які малюють йому рейтинги і приписують штаби

Залужний заявив, що не підтримує жодних ідей проведення виборів під час війни

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував медіа за поширення чуток про те, що він нібито збирає команду для участі у виборах, запрошуючи до неї військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його пост у Facebook.

«Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою», – йдеться у дописі.

Залужний заявив, що не підтримує жодних ідей проведення виборів під час війни. Він наголосив, що кожен, хто отримає пропозицію від його імені долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, повинен повідомити про це правоохоронні органи. Також він підкреслив, що не створює жодних штабів чи партій і не має жодних зв’язків із політичними силами.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда», – підсумував посол.

Нагадаємо, французький портал Intelligence Online писав, що нібито від імені колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного зверталися до кількох відомих військових із пропозицією приєднатися до його майбутньої політичної сили та увійти до парламентського списку у разі його висунення кандидатом у президенти. Цю інформацію поширила низка українських видань

До слова, раніше британське видання The Guardian опублікувало статтю, присвячену колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. У матеріалі стверджується, що у березні 2025 року Залужний нібито відмовився контактувати з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який, за даними The Guardian, шукав альтернативу «проблемному Зеленському». Стаття викликала суперечки в соцмережі. Так, українці зазначають: цей матеріал – сигнал того, що Залужний збирається йти в президенти України.