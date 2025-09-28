Вибори у Молдові відбулися – третина громадян уже проголосували

Санду заявила, що проголосувала за парламент, із яким можна будувати Європейську Молдову

Явка на парламентських виборах у Молдові 28 вересня досягла мінімального порогу. До 14:35 у країні та за її межами проголосувала рівно третина молдавських громадян з правом голосу – 33,33%. Таким чином, вибори можна вважати такими, що відбулися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За даними Центральної виборчої комісії, на парламентських виборах вже проголосували понад 834 тис. громадян Молдови, які проживають в країні, і понад 132 тис. за кордоном. Таким чином, всього своїм правом голосу вже скористалися понад 33,33% зареєстрованих виборців.

Найактивніше голосують громадяни віком від 36 до 55 років. Явка в Кишиневі склала понад 33,8%.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, в Молдові проходять парламентські вибори. У перегонах беруть участь 23 конкурентів: 15 партій, 4 виборчі блоки і 4 незалежних кандидати. Вибори визнають такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців. Для проходження до парламенту партіям потрібно набрати не менше 5%, блокам – 7%, незалежним кандидатам – 2%.

До 21:00 в країні працюватимуть 1973 дільниці, в тому числі 12 – для жителів придністровського регіону. Громадяни можуть в режимі онлайн перевірити, на якій дільниці для голосування вони зареєстровані. Для цього необхідно зайти на сайт verifica.cec.md і ввести в рядок пошуку свій IDNP.

За кордоном для голосування діаспори відкрили 301 дільницю. У 10 країнах, включаючи США і Канаду, також передбачено голосування поштою. Адреси виборчих дільниць можна знайти на сайті ЦВК.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

До слова, сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки.