Трамп прокоментував ідею Путіна спрямувати $1 млрд заморожених активів на Раду Миру

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу диктатора Володимира Путіна щодо можливого використання $1 млрд із заморожених російських активів для фінансування Ради Миру. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп назвав цю ідею «цікавою», водночас наголосивши, що не володіє всією інформацією, пише «Главком».

Журналіст поцікавився, чи дозволить адміністрація США використати заморожені російські активи як внесок за участь Росії в ініційованій Трампом Раді Миру. У відповідь президент США зазначив, що чув про таку пропозицію з боку Путіна, але деталей не знає.

«Якщо він справді використовує свої власні гроші, я вважаю це добрим. Це чудово», – сказав Трамп.

Раніше Путін заявляв, що Москва розглядає можливість спрямувати $1 млрд заморожених активів як внесок за участь у Раді миру.

Як повідомлялось, Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру, органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази

За даними Financial Times, запрошення російського лідера до участі в «Раді миру» вказує на намір Дональда Трампа підтримувати дружні відносини з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.