Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прокоментував ідею Путіна спрямувати $1 млрд заморожених активів на Раду Миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прокоментував ідею Путіна спрямувати $1 млрд заморожених активів на Раду Миру
Трамп прокоментував ініціативу диктатора Володимира Путіна
фото: Getty Images

Раніше Путін заявляв, що Москва розглядає можливість спрямувати $1 млрд заморожених активів як внесок за участь у Раді миру

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу диктатора Володимира Путіна щодо можливого використання $1 млрд із заморожених російських активів для фінансування Ради Миру. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп назвав цю ідею «цікавою», водночас наголосивши, що не володіє всією інформацією, пише «Главком».

Журналіст поцікавився, чи дозволить адміністрація США використати заморожені російські активи як внесок за участь Росії в ініційованій Трампом Раді Миру. У відповідь президент США зазначив, що чув про таку пропозицію з боку Путіна, але деталей не знає.

«Якщо він справді використовує свої власні гроші, я вважаю це добрим. Це чудово», – сказав Трамп.

Раніше Путін заявляв, що Москва розглядає можливість спрямувати $1 млрд заморожених активів як внесок за участь у Раді миру.

Як повідомлялось, Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру, органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази

За даними Financial Times, запрошення російського лідера до участі в «Раді миру» вказує на намір Дональда Трампа підтримувати дружні відносини з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Читайте також:

Теги: фінансування гроші Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як продаж Гренландії США може вплинути на Україну
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
10 сiчня, 21:21
Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
19 сiчня, 11:41
Росія змушена буде йти на компроміс у мирному плані щодо України
ISW: Росія буде змушена піти на компроміс щодо мирного плану
25 грудня, 2025, 09:46
Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня
Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч
28 грудня, 2025, 05:49
Опозиція та режим Венесуели змагаються за прихильність Трампа
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
10 сiчня, 04:58
WP: Українська армія позбавила РФ можливості використати Куп'янськ як «розмінну монету»
WP: Українська армія позбавила РФ можливості використати Куп'янськ як «розмінну монету»
20 сiчня, 03:57
За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони
Кремль після розмови Путіна і Трампа назвав умову для закінчення війни
28 грудня, 2025, 20:48
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
3 сiчня, 16:59
«Нам справді потрібна Гренландія», – сказав Трамп
Трамп назвав наступну ціль для можливого вторгнення
4 сiчня, 20:58

Політика

Трамп прокоментував ідею Путіна спрямувати $1 млрд заморожених активів на Раду Миру
Трамп прокоментував ідею Путіна спрямувати $1 млрд заморожених активів на Раду Миру
Палата представників провалила спробу обмежити військові повноваження Трампа у Венесуелі
Палата представників провалила спробу обмежити військові повноваження Трампа у Венесуелі
США направили велику флотилію у бік Ірану – Трамп
США направили велику флотилію у бік Ірану – Трамп
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua