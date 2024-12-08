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Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 7 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки ворога поблизу Вовчанська. Окупанти скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак на наші укріплення. На цей час вісім боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершились. Авіаударів зазнали Ківрашівка, Западне та Велика Шапківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

За день російські війська 22 рази штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Дві атаки досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Завершилась невдачею спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори, всього було відбито сім атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти минулої доби сім разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Упродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 146 та поранили 194 окупанти на даному напрямку; знищили дві бойових броньованих машини, три автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Противник інтенсивно атакує. За минулу добу нараховано вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

Ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка, але на заваді цьому стали наші мужні захисники, два боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші воїни відбили одну атаку в напрямку Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворог провів три невдалих штурми.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2024 року фото 11
мапа: deepstatemap

На Курщині

Українські захисники за вчорашній день відбили 14 атак окупантів, триває ще три боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Минулої доби відзначено українських воїнів із 65-ї окремої механізованої бригади, 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 425-го окремого штурмового батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 48-го окремого штурмового батальйону, 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем, які стійко стримують навалу сил противника на східному фронті.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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